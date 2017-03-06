طيران ناس يضع بصمة مميّزة في معرض أرامكو السنوي للسفر

المواطن ـ الظهران:

شارك الناقل الوطني السعودي “طيران ناس”، للسنة الثالثة على التوالي، في معرض أرامكو السنوي للسفر، الذي أقيم أخيراً بين 20 – 23 فبراير، في الظهران.

وكانت مشاركة “طيران ناس”، بين باقة من الناقلات الجوية وشركات الطيران المختلفة، والمختصين في مجال السياحة والسفر والضيافة ووكلاء السفر.

ووزع الناقل الوطني، تذاكر سفر مجانية للحضور. كما استعرض وجهاته المختلفة داخليًا ودوليًا، وعرض خدماته وتسهيلات السفر التي يقدمها لضيوفه، إضافة إلى آخر منجزاته وصفقاته في مجال الطيران، التي تعود إيجابًا على المسافرين، فضلاً عن تقديم خصم 50% لزوار المعرض فقط على كل وجهات طيران ناس الداخلية والدولية.

وسلط “طيران ناس” الضوء على وجهات السفر الجديدة أمام الحاضرين، مبينًا لهم أهم الخدمات المقدمة على متن طائرات ناس، وخدمات الحجز والاستعلام قبل السفر.

يذكر أنّه تأتي مشاركة طيران ناس بالمعرض للمرة الثالثة على التوالي، من منطلق الاهتمام بمثل هذه المحافل الهامة التي تبرز مكانة الناقل الوطني، وتعرض خدماته جنبًا إلى جنب مع شركات طيران مختلفة ووكلاء سفر مختلفين.

وتعد أرامكو أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتمتلك ثاني أكبر أسطول في العالم لشحن النفط إلى مختلف البلدان، وتحتل المرتبة الأولى في احتياطي النفط.