ظهور نسخة مزيفة من جلاكسي s8 في الصين

المواطن – وكالات

ظهرت في الأسواق الصينية نسخة مقلدة من هاتف جلاكسي s8 قبل الإعلان رسمياً عنه.

ويشبه الهاتف المزيف في تصميمه ما تم تداوله من شائعات وتسريبات عن شكل هاتف سامسونج الجديد.

وأثارت هذه النسخة المقلدة من جلاكسي s8 اهتمام العالم رغم ظهور العديد من النسخ المزيفة والمقلدة لأشهر الهواتف الذكية يومياً، إذ يصنع عدد من الشركات غير المعروفة نسخاً طبق الأصل من هواتف أبل وسامسونج، وبعضها يكون محاولة للاحتيال على المستخدمين.

بينما يكون البعض الآخر مجرد محاولة لجذب المزيد من الزبائن وتوفير نسخ أقل سعراً من الهواتف الشهيرة، إلا أنه نادراً ما تظهر هذه النسخ المقلدة قبل الإعلان عن الهاتف من قبل الشركة المصنعة له.