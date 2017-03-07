عاجل.. إيقاف رفع 21 مخالفة مرورية للحد الأعلى

المواطن - الرياض

أوقفت إدارة المرور والجهات ذات العلاقة كالدوريات الأمنية وأمن الطرق رفع الحد الأعلى لعدد 21 مخالفة وذلك استناداً لتوجيه من نائب الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وفي التفاصيل أوقف الفريق التقني بمركز المعلومات الوطني الحد الأعلى لـ21 مخالفة مرورية والتي أقرت موخراً بالمرسوم الملكي رقم م/70 وتاريخ 1437/11/16هــ والاكتفاء بتسجيل المخالفة بحدها الأدنى دون رفعها للحد الأعلى.

ومن المقرر أن يكون رفع قيمة المخالفة للحد الأعلى عن طريق هيئة الفصل بالمخالفات بعد مراجعة سجل المخالف، للنظر في مدى تطبيق الحد الأعلى عليه من عدمه.

هذا وقد نشرت ” المواطن ” في وقت سابق تفاصيل المخالفات التي عُدلت بخبر بعنوان (تعرف على المخالفات المرورية المعدلة وقيمتها) للزميل وليد الفهمي.