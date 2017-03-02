عاجل .. اتحاد الكرة يُعلن قراراً مهماً في قضية محمد العويس !

المواطن ـ محمد سلام

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قيامه بتشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية اللاعب محمد العويس وإعلان النتائج خلال أربعة أسابيع.

وقال اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي:

في إطار الحرص على سرعة ودقة البت في القضايا وتطبيق مبادئ الشفافية، أصدر سعادة رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت قراراً يقضي بإتمام التحقيقات في قضية اللاعب محمد العويس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أسابيع من تاريخه، ومن ثم إعلان نتائجها، على أن يكون ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وقد كلف سعادة رئيس الاتحاد فريق عمل برئاسة نائب رئيس الاتحاد، الأستاذ ياسر المسحل وعضوية كل من الخبير القانوني السير ستاورت مكاينيس والقانوني الأستاذ متعب الأحمد والمهندس طارق التويجري والقانوني الأستاذ ناصر العوهلي سكرتيراً للفريق.

ويؤكد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلى أن توجيه سعادة رئيس الاتحاد جاء بعد اكتمال تقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذه القضية من الأطراف ذات العلاقة وبعد مراجعتها وتدقيقها، كما يؤكد الاتحاد على سعيه الدائم إلى سرعة النظر والفصل في القضايا وإصدار القرارات وحسمها بصورة واضحة، مشدداً على ضرورة قيام كافة الأطراف بالتعاون الكامل مع الفريق المكلف حتى يتسنى له مباشرة وإنهاء التحقيقات في الوقت المحدد، تمهيداً لإصدار القرارات بالسرعة والدقة التي ترسخ مفاهيم العدالة والشفافية.

والله ولي التوفيق؛؛؛