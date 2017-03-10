عاجل .. اصطدام قطار سار بجمل في القصيم

المواطن - شريف النشمي ـ القصيم:

اصطدم قطار “سار”، بمجموعة من الإبل السائبة، على بعد 40 كيلومترًا جنوب محطة القصيم، دون أن يصاب أحد بأذى.

وأوضح الحساب الرسمي لقطار “سار” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تعرض ⁧‫قطار‬⁩ سار للركاب ظهر اليوم (الجمعة) لواقعة محدودة، حيث حدث تعدي على حرم الخط الحديدي وقطع للسياج”.

‏وأضاف “أدى ذلك إلى دخول عدد من الجمال السائبة واصطدام القطار بأحدها على بعد ٤٠ كيلومترًا جنوب محطة القصيم”.

وأكّد أنّه “لم يتعرض أي من الركاب لأي أذى ولله الحمد، وتسبب ذلك في تأخر لبعض الوقت في وصول القطار”، مشيرًا إلى أنّه “باشرت الجهات الأمنية الحادث”.

‏وجدّدت الشركة،‬⁩ حرصها الكبير على سلامة جميع الركاب، مع التشديد على أهمية احترام الأنظمة وعدم الاقتراب من سياج حرم الخط الحديدي”، مبيّنة أنها تعتزم ملاحقة المعتدين على حرم الخط الحديدي قضائياً”.