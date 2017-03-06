عاجل .. الإطاحة بـ 3 أشخاص روّجوا المخدرات عبر مواقع التواصل في #الرياض

المواطن – الرياض

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تمت الإطاحة بثلاثة أشخاص قاموا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج سمومهم في عمليتين منفصلتين في الرياض.

وقالت مكافحة المخدرات إن فرق المكافحة في الرياض ألقت القبض على شخصين قاما بنشر سمومهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي العملية الثانية تمكنت فرق المكافحة كذلك من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بترويج الحبوب المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبذل وزارة الداخلية جهوداً غير مسبوقة في تتبع وضبط مروجي المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين العديد من الأحداث والأطفال لترويج سمومهم.