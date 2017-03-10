عاجل.. الداخلية: مقتل الإرهابي مصطفى علي عبدالله المداد في القطيف

المواطن ـ القطيف:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مقتل المطلوب الإرهابي مصطفى علي عبدالله المداد، في محافظة القطيف.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنّه في إطار متابعة الجهات الأمنية للحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف، فقد رصد بتوفيق الله بأحد أحياء المحافظة يوم الخميس الموافق 10 / 6 / 1438هـ، المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد، المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة.

وأبرز التركي، في بيانه، أنّه “حينما طلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن، ولم يمتثل لكل النداءات التي وجهت له بتسليم نفسه، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف، ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولايزال يتلقى العلاج اللازم منها ـ شفاه الله ـ”.

وأشار إلى أنَّه “ما تزال الجهات الأمنية تواصل تعقبها لبقية المطلوبين في هذه القضايا، ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن له علاقة بهم”.

وأضاف “تجدد وزارة الداخلية الدعوة للمبادرة بتسليم أنفسهم، كما تهيب بكل من يتوفر لديه معلومات حولهم الإبلاغ عنهم على الهاتف رقم 990″، لافتًا إلى أنه “سوف يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً”.