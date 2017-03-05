عاجل .. الدفاع المدني يفتح باب القبول بمختلف الرتب .. هنا التفاصيل

المواطن – واس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، توافر وظائف شاغرة برتبة عريف لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة أو التقنية أو ما يعادلها في تخصصات ( تقنيات الإنترنت الويب – برمجيات الحاسب – شبكات الحاسب – أنظمة الشبكات – صيانة حاسب آلي ) ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية ومعهد الإدارة العامة أو ما يعادلها ، ورتبة (جندي) لخريجي الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها .

وحددت المديرية يوم الأحد المقبل 13 / 6 موعداً لبدء استقبال طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي (هنا) ، ويستمر حتى يوم الخميس 17 / 6 .

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده في أثناء خـدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلـوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل سن المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عـاماً حسب بطاقة الأحوال عـند التقديم للخدمة العسكــرية على أن تكون البطاقة سـارية الصلاحية.

كما لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب لائحة اللياقة الطبية للمتقدمين للالتحاق بالسلك العسكري،ولا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفاً في جهة حكومية،ولا يكون متزوجاً من امرأة غير سعودية،وأن يجتاز إجراءات واختبارات القبول ،على أن يلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقاً لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل،ويلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها ،كذلك توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

واشترطت المديرية العامة للدفاع المدني على جميع المتقدمين إجادة السباحة لمختلف الوظائف المعلن عنها علماً بأن هناك اختباراً للسباحة للمتقدمين في التخصصات ضمن إجراءات القبول.