عاجل .. “السجون” تعلن عن #وظائف_شاغرة.. هنا التفاصيل

المواطن – الرياض

أعلنت المديرية العامة للسجون عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، بمسميات محفظ قرآن كريم وملاحظة ومعقب وعامل.

وأوضحت المديرية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ترغب في شغل وظيفة محفظ قرآن على المرتبة الـ 33، في كل من الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة وحائل.

وأشارت إلى حاجتها لملاحظات في المرتبتين 33 و32، للعمل في سجن النساء بعسير، وسجن النساء بالرياض.

وبيّنت أنها ترغب في شغل وظيفة معقب على المرتبة الـ 31 في الرياض، ووظيفة عامل على بند الأجور فئة “ب” للعمل في عسير وبند الأجور فئة “ج”.