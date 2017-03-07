عاجل .. الفالح: أسواق النفط العالمية يجب أن تتسم بالحرية والتوقعات الخاطئة تعرقل الاستثمار

المواطن ـ الرياض:

رجّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ارتفاع الطلب على الطاقة، عطفًا على زيادة السكان والمؤشرات الاقتصادية عالميًا، مبرزًا أنَّ “تبديد الموارد الطبيعية سوف يزيد من معدلات الفقر في الدول النامية”.

وكشف الفالح، في كلمة له أمام منتدى “سيرا ويك”، أنَّ “اللقاءات الأخيرة في دول شرق آسيا أكدت زيادة الطلب على النفط”، مبرزًا أنَّ “التوقعات الخاطئة عن الموارد النفطية غير القابلة للاستغلال، تقلقنا، لاسيّما بسبب دورها في عرقلة استثمار تريليونات الدولارات”.

وأكّد أنَّه “على المنتجين اتباع خطوات المملكة ذاتها، التي حافظت على استثماراتها في هذا القطاع خلال مرحلة الهبوط في أسواق النفط أخيراً”، مشيرًا إلى أنَّ “السعودية ملتزمة بتقديم الدعم الضروري لمنظمة أوبك، على المدى القصير، لإعادة التوازن والاستقرار من جديد لأسواق النفط”.

وأوضح الفالح أنَّ “أسواق النفط العالمية يجب أن تتسم بالحرية والاستجابة للطلب العالمي على المدى الطويل”، لافتًا إلى أنّه “مع زيادة الطلب عالميًا سندفع بحوار وتعاون دائمين مع المنتجين من خارج منظمة أوبك”.

وأشار إلى أنَّ “سياسة المملكة العربية السعودية، تسعى لإنشاء إطار تعاون حول الإنتاج لتعزيز استقرار الأسواق”، معلنًا ترحيبه بالتزامات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه قطاع الطاقة”، مضيفًا “سنعمل مع وزير الطاقة الأميركي ليستقر السوق”.