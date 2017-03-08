عاجل.. القبض على أحد داهسي رجل الأمن في جدة

المواطن _ وليد الفهمي_ جده

اكدت مصادر “المواطن” أنه تم القبض على أحد المتهمين في الاعتداء على أحد رجال المرور بكورنيش جدة.

وقالت المصادر إن الدوريات قبضت على أحد المتهمين، وذلك في إطار توجيه أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بسرعة ضبط منفذي الاعتداء على رجل أمن.

ونفت المصادر ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص القبض على 8 أفارقة، مشددة على أن الجهات الأمنية تكعف على القبض عليهم حاليا ولم يُقبض سوى على واحد فقط.

وكانت “المواطن“، قد انفردت بنشر خبر بعنوان عاجل بالصور.. الإطاحة بالمعتدين على رجل أمن كورنيش جدة، جاء فيه أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الدراجات النارية لمجموعة من الأفارقة بكورنيش جدة.