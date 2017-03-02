“المواطن” تكشف تفاصيل منع بائعي مواقع التواصل من مزاولة نشاطهم دون ترخيص

المواطن ـ فهد الحشام ـ الدمام:

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وضع آلية نظامية للبائعات والبائعين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في تصريح خاص لصحيفة “المواطن“، أنَّ “إحدى خدمات برنامج (تسعة أعشار) الموجودة في المنصة، هي نقل جميع خدمات البائعات والبائعين في مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام، وتويتر، ونحوها)، إلى المتاجر الإلكترونية الموجودة في منصة (تسعة أعشار) وهي تحت مسمى خدمة (الوصول إلى السوق)”.

وأبرز أبا الخيل أنَّ “الخدمة هدفها مساعدة المستثمرات من المنزل، ليتمكنَّ من بيع منتجاتهنّ في هذه المنصة، ومربوطة بخدمة دفع إلكتروني، وتوصيل من منازل المستثمرات إلى المستهلكين”.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر لـ “المواطن“، أنه في حال عدم الالتزام بالأنظمة التي سيتم تطبيقها؛ ستصدر ضد المخالفين غراماتٌ قد تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة عام.