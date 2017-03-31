ايداع معاش رجب ومبالغ الغذاء والكهرباء لمستفيدي #الضمان

المواطن- الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبلغ معاشات شهر رجب لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين بلغ 1,229,024,347 مليار ريال لـ 846,890 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأشار الدكتور الفريان إلى أنه تم صرف معاش شهر رجب للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”، مؤكداً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، وفتح حساب بنكي شخصي، للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد.

كما أوضح الفريان أن الوزارة أودعت اليوم المساعدات النقدية لشهر رجب لأجل الغذاء لـ787,687 ألف مستفيد، بقيمة 176,047,872 مليون ريال، وقامت بإيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لـ787,557 ألف مستفيد، بإجمالي وصل إلى 91,341,758 مليون ريال، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر رجب إلى 1,496,413,977 مليار ريال.

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