عاجل .. بالأسماء.. جامعة الطائف تدعو المرشحين على الوظائف الإدارية للمقابلة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف، عن أسماء المرشحين والمرشحات الناجحين من المتقدمين لمسابقة الوظائف الإدارية، التي سبق أن أعلنتها الجامعة خلال شهر رمضان 1437هـ، وعن مواعيد إجراء المقابلة الشخصية والذي سوف يكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1438/06/13هـ، ولمدة ثلاثة أيام.

وأعربت الجامعة عن أملها ممن ورد اسمه ضمن البيان المدرج، الحضور بموقع إجراء المقابلات الشخصية، عند الساعة التاسعة صباحاً، حسب اليوم والتاريخ المحدد للمقابلة الشخصية، وفقاً للترتيب الآتي:

موقع إجراء المقابلات الشخصية للرجال (مكتب سعادة وكيل الجامعة بموقع الجامعة بالحوية).

موقع إجراء المقابلة الشخصية للنساء (مكتب سعادة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بالحوية).

وأوضحت الجامعة أنَّ “من لم يحضر للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد يسقط حقه في إكمال إجراءات المسابقة”.

ولمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات ومواعيد المقابلات، ادخل من هنا.