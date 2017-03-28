بالفيديو.. المنتخب السعودي يعزف أجمل الألحان ويتخطى العراق بقذيفة الفنان

المواطن ـ محمد سلام

حقق المنتخب السعودي انتصارًا هامًا للغاية على ضيفه منتخب العراق، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

سجل المنتخب السعودي هدف الفوز عن طريق النجم المميز، يحيي الشهري، في الدقيقة 54، بعد استلامه الكرة من خط الوسط ثم توغل إلى منطقة جزاء المنتخب العراقي وتسديدة قوية بيسراه تسكن الشباك العراقية.

وشهدت المباراة إلغاء هدف صحيح للشهري في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد مرور مهاري جميل من نواف العابد ثم تمريرة إلى المنطلق ياسر الشهراني لينفرد بالمرمى العراقي ويضعها بيمينه ووتهادى الكرة إلى الشباك لكن مدافع العراق أحمد إبراهيم يُخرج الكرة، ويُشير الحكم باستمرار المباراة رغم مرور الكرة بكامل محطيها خارج المرمى.

بهذه النتيجة يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 16 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب الصدارة، فيما يتجمد رصيد العراق عند 4 نقاط في المركز الخامس، وتلعب السعودية في المباراة المقبلة مع المنتخب الأسترالي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تتواجد الإمارات بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويتذيل الترتيب منتخب تايلاند بنقطة واحدة.