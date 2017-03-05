شاهد بالفيديو.. بالي ترحب بخادم الحرمين

المواطن – ترجمة سعد البحيري

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مطار أنا غوستي نجوراه راي الدولي في بالي لقضاء عطلة تستمر ستة أيام.

وقد هبطت رحلة الملك سلمان في الساعة 5:53 بعد الظهر بالتوقيت المحلي بحسب صحيفة Thejakartapost.

واصطف الأهالي على جانبي الطريق انتظارًا لمرور موكب خادم الحرمين الشريفين لتحيته.

ومن المقرر أن يقضي خادم الحرمين عدة أيام في الجزيرة التي وصل إليها قادمًا من بروناي.

وكان خادم الحرمين قد بدأ زيارة رسمية لإندونيسيا قبل عدة أيام شهد خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات بين الدولتين في مجالات اقتصادية وأمنية وثقافية وغيرها.



