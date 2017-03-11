بالفيديو.. مصادر “المواطن” تكشف تفاصيل دهس متهوّر لطفل في جدة

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

وثّق المواطنون، قيام متهوّر بدهس طفل في جدة، كان بين المحتفلين بفوز نادي الاتّحاد بكأس ولي العهد، الجمعة.

وكشفت مصادر “المواطن“، أنَّ مركز العمليات الموحد (911)، تلقى بلاغًا بالحادثة، مبيّنة أنَّ “الواقعة الحادثة وقعت قرابة الساعة 12.30 صباحًا، في شارع المخزومي، بحي السبيل في جدة”.

وأبرزت أنَّ “الجاني فرَّ هاربًا من الموقع، إلا أنَّ أحد شهود العيان، تمكّن من التقاط رقم اللوحة، وتقديمها للجهات الأمنية”.

وأكّدت المصادر أنَّ “الجهات الأمنية سوف تطيح بالجاني”، مشيرة إلى أنَّ “إدارة مرور جدة تسلّمت ملف التحقيق في القضية”.