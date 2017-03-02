#عاجل.. بتوجيه نائب الملك.. ترقية 1054 فردًا من منسوبي الجوازات

#عاجل.. بتوجيه نائب الملك.. ترقية 1054 فردًا من منسوبي الجوازات

2017/03/02
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
910
0
طباعة
المواطن ـ الرياض:
بناءً على توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز،  أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قراراً إدارياً يقضي بترقية 1054 فرداً إلى الرتب التي تلي رتبهم، في مختلف إدارات المديرية العامة للجوازات وإدارات جوازات المناطق وفروعها.
 
وعبّر اللواء اليحيى عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مايقدمه سموه للمديرية العامة للجوازات ومنسوبيها من دعم وتوجيه ورعاية واهتمام في المجالات كافة.
وتمنى مدير عام الجوازات التوفيق والسداد لجميع الأفراد المترقين في حياتهم العلمية والعملية، حاثًا إياهم على مواصلة العمل وبذل الجهد في سبيل خدمة الدين والمليك والوطن.
اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

سوق الأسهم يغلق التداول مرتفعًا بـ 50.13 نقطة بأكثر من 114 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.13