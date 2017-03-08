شاهد بالصور .. ” المواطن” توثق اختتام وطن87 بحضور نائب الملك : رجال أمننا جاهزون

المواطن ـ محمد الرحيمي/تصوير فارس القحطاني ـ المدينة

رعى نائب الملك، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، حفل التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية “وطن٨٧“، الذي أقيم بالمدينة المنورة، بحضور أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وضيوف وزارة الداخلية من الدول الشقيقة.

ودشن نائب الملك مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، بعد ذلك توجه سموه إلى المنصة الرئيسة، إيذانًا بانطلاق فعاليات التمرين الختامي.

ورحّب المشرف العام على التمرين مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، في كلمته، بنائب الملك نيابة عن رجال الأمن، وفخرهم بقدوم سموه إلى المدينة المنورة.

وأكّد القحطاني أنَّ “رجال الأمن لا يساومون على حفظ وتحقيق المبادئ الإسلامية”، مشيرًا إلى أنَّ “رعاية الأمن والحرص على الاستقرار ورفع راية الحق والعدل وخدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناقهم”، مبرزًا أنَّ “التاريخ سطر بطولاتهم في مواجهة الإرهاب”.

بدوره، أبرز المشرف على التمرين مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أنَّ “القطاع يحظى باهتمام من سموه الدائم بالعنصر البشري، لما يضطلع به مهام أمنية حساسة في مجالات عمله”.

وأوضح المحرج أنَّ “الفرضيات والتطبيقات دليل حي على ما وصل إليه رجال الأمن في بلادنا من مستوى متميز في التدريب والتأهيل للتعامل مع مختلف الأحداث بكل كفاءة لحماية الوطن ومقدساته وأبنائه على أرضه وفق منظومة أمنية متكاملة”، مشيراً إلى أنَّ “سمو ولي العهد مهندسها وراعيها وداعمها”.

وشاهد سموه – حفظه الله – التطبيقات الميدانية، التي تنوعت من بين هجوم مسلح على مجمع سكني، إلى صد هجوم إرهابي على منشأة بتروكيماويات، والسيطرة على الشغب في إصلاحية سجون، وصد هجوم مسلح على حي دبلوماسي، ومداهمة إحدى المزارع في منطقة حدودية يتواجد بها إرهابيون.

وكرم سمو ولي العهد المتميزين في القطاعات والقيادات، وفي الرماية التكتيكية، والمسابقات الرياضية، والفعاليات الثقافية. بعد ذلك اختتم التمرين بتسليم راية التمرين من قوات الطوارئ الخاصة إلى القطاع المستضيف للتمرين المقبل، قوات أمن المنشآت.