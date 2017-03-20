بوابة موهبة تعلن نتائج #المشروع_الوطني_للتعرف_على_الموهوبين

المواطن - الرياض

أكدت بوابة موهبة أن الإعلان عن نتائج مقياس موهبة ضمن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، سيكون غداً الثلاثاء إن شاء الله.

وقالت بوابة موهبة إن عدد المسجلين في المشروع وصل إلى 53355 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المسجلين في الأولمبياد الوطني 35413.

وبحسب بوابة موهبة فإن المشروع يهدف إلى التعرف على الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجالات العلوم والتقنية وتطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهوبين وكذلك تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له.

كما يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم إضافة إلى الإسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين.