تأكيدًا لانفراد “المواطن”.. شرطة مكة تسدل الستار على قضية العمودي بتوقيف الجاني

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

أسدلت شرطة منطقة مكة المكرمة، الستار على قضية مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي في حي الروضة بجدة، بفك خيوطها المتشابكة، والإطاحة بالجاني.

وأكَّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، أنه بتاريخ 1438/6/12هـ تبلغت شرطة محافظة جدة من أحد المواطنين عن تغيب شقيقه البالغ من العمر 57 عامًا، منذ يوم الخميس الموافق 1438/6/10هـ، وبحوزته مبلغ مالي يتجاوز الـ 11 مليون ريال.

وأبرز أنّه “تمت مباشرة إجراءات البلاغ، وعثر عليه مقتولاً داخل منزله بمحافظة جدة”، كاشفًا أنّه “بتركيز التحريات تم بفضل الله القبض على الجاني، من جنسية عربية، يبلغ من العمر 53 عامًا”.

وبيّن القرشي أنه “سوف تستوفى إجراءات الضبط والاستدلال، ويحال الموقوف بعد ذلك لهيئة التحقيق وإلادعاء العام، بغية إكمال الإجراءات النظامية”.

يذكر أنَّ “المواطن” نشرت في عدد من الأخبار والتفاصيل الموسعة في شأن الحادثة.