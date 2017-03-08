عاجل .. تعرض 27 طالبًا لتسمم غذائي بعرعر

المواطن - شريف النشمي - عرعر

تعرض 27 طالباً في مدرسة بمدينة عرعر لتسمم غذائي ظهر اليوم الأربعاء .

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، في بيان مبدئي، الأربعاء، أنه في تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم الأربعاء، استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بالمنطقة نداء عاجلاً بوجود 27 حالة تسمم غذائي، حتى لحظة إعداد البيان، من إحدى مدارس الطلاب بمدينة عرعر.

وأبرزت الشؤون الصحية، في بيانها، أنّه تم التعامل مع جميع الحالات وفق الإجراءات الطبية، مؤكّدة أنَّ “جميع الحالات بصحة جيدة ومستقرة”.