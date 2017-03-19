تعليق الدراسة اليوم في عدد من محافظات الرياض

اعلنت عدد من ادارة التعليم بمحافظات الرياض تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب التقلبات الجوية وذلك عبر حسابات الادارة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
وقالت ادارة التعليم بمحافظة المجمعة : وفقا للتقارير المناخية (المستقبلية) وحرصا على سلامة الجميع تعليق الدراسة ليوم غد الأحد 1438/6/20بكافة مدارس محافظة المجمعة
كما أعلنت ادارة التعليم بمحافطة شقراء تعليق الدراسة وقالت : مدير التعليم يوجه بتعليق الدراسة غداً الأحد 6/20 في جميع المدارس التابعة لتعليم شقراء بنين وبنات لسلامة منسوبي المدارس.
كما أعلنت ادارة التعليم بمحافظة الزلفي التعليق وقالت في بيان لها : نظرا للتغيرات الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة حرصا على سلامة الجميع.
وأعلنت ادارة التعليم بالدوادمي أنه حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ووفقاً للتقارير المناخية (المستقبلية) وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة اليوم الأحد.
كما اعلنت ادارة التعليم بمحافظة الغاط تعليق الدراسة وقالت : نظرا للتقلبات الجوية اليوم الأحد 20-06-1438هـ وجه سعادة مدير التعليم بتعليق الدراسة في جميع المدارس بالمحافظة والمراكز التابعة لها
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