تعليق الدراسة اليوم في عدد من محافظات الرياض

المواطن - شريف النشمي - الرياض

اعلنت عدد من ادارة التعليم بمحافظات الرياض تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب التقلبات الجوية وذلك عبر حسابات الادارة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقالت ادارة التعليم بمحافظة المجمعة : ‏وفقا للتقارير المناخية (المستقبلية) وحرصا على سلامة الجميع ‏تعليق الدراسة ليوم غد الأحد 1438/6/20بكافة مدارس محافظة ⁧‫المجمعة‬⁩

كما أعلنت ادارة التعليم بمحافطة شقراء تعليق الدراسة وقالت : مدير التعليم يوجه بتعليق الدراسة غداً الأحد 6/20 في جميع المدارس التابعة لتعليم شقراء بنين وبنات لسلامة منسوبي المدارس.

‏⁧‫كما أعلنت ادارة التعليم بمحافظة الزلفي‬⁩ ‏التعليق وقالت في بيان لها : نظرا للتغيرات الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة حرصا على سلامة الجميع.

وأعلنت ادارة التعليم بالدوادمي أنه ‏حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ووفقاً للتقارير المناخية (المستقبلية) وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة اليوم الأحد.

كما اعلنت ادارة التعليم بمحافظة الغاط تعليق الدراسة وقالت : نظرا للتقلبات الجوية اليوم الأحد 20-06-1438هـ وجه سعادة مدير التعليم بتعليق الدراسة في جميع المدارس بالمحافظة والمراكز التابعة لها

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