تعليق الدراسة بجميع مدارس المدينة المنورة

المواطن - شريف النشمي - المدينة
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة غدًا الاثنين بجميع المدارس التابعة لها وذلك بسبب التقلبات الجوية والتي تشهدها المنطقة .
وقالت إدارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تعليم المدينة يعلن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين ٢١ / ٦ / ١٤٣٨ هـ بجميع المدارس داخل المدينة ومكاتب التعليم بالمحافظات التابعة لها .
وكان الباحث الفلكي الدكتور عبدالله المسند أن هناك مناطق تتأثر حاليًا بعوالق غبارية مصرية منقولة وخفيفة وهي منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة إثر عاصفة مدار
وقال : ربما تبقى حتى يوم غد بسبب الحواجز الجبلية والله أعلم