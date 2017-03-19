تعليق الدراسة بجميع مدارس المدينة المنورة

المواطن - شريف النشمي - المدينة

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة غدًا الاثنين بجميع المدارس التابعة لها وذلك بسبب التقلبات الجوية والتي تشهدها المنطقة .

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تعليم المدينة‬⁩ يعلن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين ٢١ / ٦ / ١٤٣٨ هـ بجميع المدارس داخل المدينة ومكاتب التعليم بالمحافظات التابعة لها .

وكان الباحث الفلكي الدكتور عبدالله المسند أن هناك مناطق تتأثر حاليًا بعوالق غبارية مصرية منقولة وخفيفة وهي منطقتي ⁧‫مكة المكرمة و‬⁩ ⁧‫المدينة‬⁩ المنورة إثر ⁧‫عاصفة مدار‬⁩

‏وقال : ربما تبقى حتى يوم غد بسبب الحواجز الجبلية والله أعلم