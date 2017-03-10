عاجل .. حرس الحدود في تبوك يتصدى لتهريب ٢٣٦ ألف قرص “أمفيتامين”

المواطن ـ تبوك:

أحبط حرس الحدود في منطقة تبوك، تهريب ٢٣٦٢٠٠ قرص مخدّر، حاول الجناة إدخالها إلى المملكة عبر البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنَّ رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك أحبطوا بتوفيق من الله، يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٦/١٠هـ، محاولة تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدرة عبر البحر”.

وأبرز الحربي، أنَّ مجموع ما تم ضبطه ٢٣٦٢٠٠ قرص مخدّر، مشيرًا إلى أنّه “تمّت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة، بغية إكمال الإجراءات النظامية”.

وأكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنَّ “رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه، لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، على الرغم من تكرار محاولات التهريب، وتعدد أساليب المهربين”.