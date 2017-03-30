دليلك إلى #وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‎

المواطن ـ الرياض:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‎ ، عن بدء التقديم على أكثر من ألفي وظيفة رجالية ونسائية للمواطنين في تخصصات مختلفة تواكب رؤية السعودية 2030.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‎ أن التقديم على الوظائف متاح عبر بوابتها اللإلكترونية اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة أسبوع.

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى‎ أنَّ “التقديم للرجال متاح على وظيفة (مدرب أول ب) في عدد من الكليات، شرط الحصول على درجة الماجستير في التخصص المطلوب”.

وأكّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‎ أنَّ “التقديم للنساء متاح على وظيفة (مدرب أول أ)، في عدد من الكليات بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص خدمة اجتماعية أو علم نفس”.

ولمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‎ من هنا.

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