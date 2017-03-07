عاجل .. رئيس لجنة الانضباط السابق لـ”المواطن”: إيقاف نواف العابد جائر لهذا السبب!

المواطن ـ محمد سلام



وصف المحامي القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خالد البابطين، قرار إيقاف لاعب نادي الهلال، نواف العابد، لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال، بأنه مُجحف وظالم، مؤكدًا أن المادة التي استندت عليها لجنة الانضباط لإيقاف النجم الهلالي لا تنطبق على لقطة العابد.

وقال البابطين في تصريح خاص لصحيفة “المواطن“: “من الناحية القانونية لا يستحق لاعب الهلال نواف العابد الإيقاف، وأراه قرارًا جائرًا من جانب لجنة الانضباط”.

وأضاف :”اللجنة استندت إلى المادة 54 في قرارها ضد العابد، وهذه المادة لا تنطبق على الحالة”، متمنيًا أن يتم قبول استئناف نادي الهلال على القرار.

وحول رأيه في المباراة المرتقبة بين النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أنهى تصريحه لـ”المواطن” قائلًا: “أتوقع وأتمنى أنها تكون مباراة تنافسية شريفة بين الفريقين”.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل. كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير. وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب على لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).