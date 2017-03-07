عاجل .. رئيس لجنة الانضباط السابق لـ”المواطن”: إيقاف نواف العابد جائر لهذا السبب!

المواطن ـ محمد سلام
وصف المحامي القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خالد البابطين، قرار إيقاف لاعب نادي الهلال، نواف العابد، لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال، بأنه مُجحف وظالم، مؤكدًا أن المادة التي استندت عليها لجنة الانضباط لإيقاف النجم الهلالي لا تنطبق على لقطة العابد.
وقال البابطين في تصريح خاص لصحيفة “المواطن“: “من الناحية القانونية لا يستحق لاعب الهلال نواف العابد الإيقاف، وأراه قرارًا جائرًا من جانب لجنة الانضباط”.
وأضاف :”اللجنة استندت إلى المادة 54 في قرارها ضد العابد، وهذه المادة لا تنطبق على الحالة”، متمنيًا أن يتم قبول استئناف نادي الهلال على القرار.
وحول رأيه في المباراة المرتقبة بين النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أنهى تصريحه لـ”المواطن” قائلًا: “أتوقع وأتمنى أنها تكون مباراة تنافسية شريفة بين الفريقين”.