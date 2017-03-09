عاجل .. #رفع_الايقاف_عن_نواف_العابد

المواطن – الرياض

نقضت محمة الاستئناف قرار لجنة الانضباط القاضي بايقاف نادي الهلال نواف العابد.

وقبلت المحكمة استئناف نادي الهلال على قرار الانضباط الذي قضى بايقاف نواف العابد مبارتين وتغريمه اربعين الف ريال.

وعبرت الجماهير الهلالية عن فرحتها بهذا القرار مؤكدين ان قرار الايقاف كان يشوبه القصور والفساد منذ البداية.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت يوم الثلاثاء نواف العابد مباراتين وغرامة أربعين ألف ريال، لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث خلال مباراة فريقه مع مضيفه الاتحاد ببطولة الدوري يوم الأحد الماضي بطريقة استفزازية أمام جمهور الفريق المنافس، مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وأوقفت اللجنة لاعب الاتحاد فهد المولد مباراة رسمية، بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل أحد لاعبي الهلال.