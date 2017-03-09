عاجل .. شاهد ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين، حيث حقق نادي الهلال فوزاً قاتلاً على ضيفه الفتح بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم المخضرم ياسر القحطاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ويتجمد رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات في دوري جميل، وذلك بعد فوزه على مستضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وافتتح الأهلي أهداف المباراة عن طريق عمر السومة عند الدقيقة التاسعة، وعزز المهاجم السوري النتيجة للأهلي عند الدقيقة 28 بتسجيله الهدف الثاني، ونجح مختار فلاته في تقليص النتيجة عند الدقيقة 32، ليختم تيسير الجاسم أهداف المباراة بالهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 38، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف وحد.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني مؤقتاً، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 17 في المركز الثاني عشر.

وتغلب التعاون على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، ويتجمد رصيد الاتفاق عند 22 نقطة في المركز التاسع.