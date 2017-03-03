في أول خطبة له بالمسجد النبوي السديس يعدد فضائل المدينة: مأرز الإيمان

المواطن - شريف النشمي - المدينة:

عدّد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، فضائل المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، وبعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها زائر المدينة ومجاور مسجدها.

وتحدث السديس، في أول خطبة جمعة له في المسجد النبوي الشريف، عن فضائل المدينة المنورة وأنها مأرز الإيمان كما قال النبي الكريم ﷺ.

وأبرز أنَّ “من أجلّ فضائلها أن فيها أول مسجد أُسس على التقوى. كما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، مبيناً “فضل المسجد النبوي الشريف أنه من المساجد الثلاثة التي لا يشد الرحال إلا لها، ومن فضائله أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في غيره، باستثناء المسجد الحرام، وأن فيه روضة من رياض الجنة (مابين منبر النبي ﷺ وبيته)”.

وأوضح السديس، في فضل المدينة المنورة، أنَّ “من أرادها أو أراد أهلها بكيد أو سوء ماع كما يموع الملح” كما ورد في الحديث عن النبي الكريم ﷺ، لافتاً إلى أنَّ “من فضائلها أنها محبوبة النبي ﷺ، وفي سكناها بركة، وأن المدينة مبارك في مدها وصاعها”.

ودعا السديس زوار المسجد النبوي إلى “التعاون مع الجهات الخدمية والأمنية في المسجد وإلى عدم الانشغال بالهواتف المحمولة”. كما دعا النساء إلى عدم التبرج فيه.

وأشاد السديس بجهود حكومات المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

يذكر أنَّ الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت، أمس الخميس، أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديد سيكون خطيباً لجمعة هذا اليوم، في المسجد النبوي وذلك بتوجيه كريم من ولاة الأمر.