عاجل ..شرطة الرياض تضبط مصوّر النساء

المواطن ـ الرياض:

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن، تعمّد تصوير النساء والتلفظ عليهن، ونشر المقاطع عبر تطبيق “سناب شات”.

وأعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنّه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو يقوم فيه أحدهم بتصوير النساء في مكان عام، والتلفظ عليهن بعبارات غير لائقة، ونشرها عبر برنامج “سناب شات”.

وأوضح أنّه “بناء عليه، عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية الفاعل”، مشيرًا إلى أنّه “أسفرت الجهود – بفضل من الله – عن توقيفه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر”.

وأضاف الميمان، بمناقشة المتّهم، أقر بتصوير المقطع المتداول ونشره، وعلمه بمخالفة هذا التصرف للنظام العام.

وأكّد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنَّه جرى إيقاف المتّهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، بغية تطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص.