عاجل .. صحة عسير لـ”المواطن”: إحالة شكوى والد شاب عيادة أسنان النماص الخاصة للهيئة الصحية

المواطن – سعيد مشهور – أبها

أكد المتحدث الرسمي بـ “صحة منطقة عسير” سعيد بن عبدالله النقير لـ”المواطن” أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير قد أولت موضوع المريض الذي تقدم والده بشكوى للمديرية بسبب ما تعرض له ابنه في أحد المجمعات الطبية الخاصة في محافظة النماص بالاهتمام والجدية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قامت بدراسة ملف المريض بشكل مفصل ودقيق والتحقيق مع كل من تعامل مع الحالة.

وأوضح أن اللجنة بعد انتهاء التحقيق “رأت إحالة كامل ملف القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية في 22/5/1438هـ. للبت فيها وفق تسلسلها في القضايا المنظورة لدى الهيئة”.

وكانت صحيفة “المواطن” قد تابعت قضية الشباب الذي تعرض لخطأ طبي كما أفاد والده في أحد المستوصفات الخاصة في محافظة النماص والذي تم تقديم الرعاية الطبية المتكاملة له في مستشفى عسير المركزي وهو الآن يتمتع بالصحة الكاملة ولله الحمد.