عاجل .. ضبط امرأة قادت سيارة في القنفذة وصدمت سيارتين

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيادتها سياة ليلًا في شوارع محافظة القنفذة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، الثلاثاء، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي تظهر من خلاله امرأة تقود سيارة بأحد شوارع القنفذة، وقيامها بصدم سيارتين، فقد تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية، حيث اتضح تعرضها لإصابات بسيطة نتيجة ذلك، وكذلك إصابة أحد السائقين، كاشفًا أنه سيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.