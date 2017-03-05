عاجل .. ضبط 7 أثيوبيين حاولوا تهريب 430 كيلوغراماً من الحشيش في جازان

المواطن ـ جازان

أطاحت دوريات حرس الحدود في جازان، بسبعة أثيوبيين، حاولوا تهريب 430 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدّر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنَّ رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١٤٣٨/٥/٢٨هـ وحتى ١٤٣٨/٦/٥هـ، من إحباط محاولات عدة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأبرز أنَّه “تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية، عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، ما أسفر عن القبض على سبعة أشخاص من الجنسية الأثيوبية”.

وأشار إلى أنّ مجموع ما عثر عليه هو (٤٣٠,٥) أربعمائة وثلاثون كيلوغرامًا وخمسة غرامات، من الحشيش المخدر.

وأبرز الحربي أنَّه “تمت إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة، بغية إكمال الإجراءات النظامية”.