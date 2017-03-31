عاجل .. عودة خدمات بنك سامبا

المواطن ـ الرياض:

عادت، مساء اليوم الخميس، خدمات بنك سامبا‎، وذلك بعد توقف عن الخدمات المقدمة للعملاء دام ساعات، نتيجة عطل تقني أصاب نظام البنك الرئيسي المرتبط بالفروع.

وفي وقت سابق، أعلن بنك سامبا، أن عطلاً تقنياً محدوداً أصاب نظام البنك وأن العمل جارٍ على صيانته للتحقق من استئنافه العمل، وذلك في أقرب وقت.

وأكّد بنك سامبا‎ أنَّ “العطل محدود، ولم تتأثر به بقية أنظمة البنك الداخلية”، موضحًا أنّه “عائد لخلل فني، وليس عن تعرض البنك لهجمات إلكترونية أو عمليات اختراق”.

وقدم بنك سامبا‎ اعتذاره لعملائه عن هذا الخلل الخارج عن الإرادة، شاكرًا لهم تفهمهم للموقف.

وزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوع العطل أنَّ “نظام بنك سامبا‎ يمتلك نظام حماية ضعيفاً، وهو ما أدى إلى اختراق الأنظمة من قبل فيروس شمعون 2″، وهو ما نفاه سامبا.

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