عاجل .. ماليزيا تعلن اعتقال ٧ أشخاص خططوا لعمليات إرهابية بالتزامن مع زيارة الملك

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

كشفت السلطات الماليزية اليوم عن نجاحها في إحباط محاولات إرهابية تزامنت مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للبلاد الأسبوع الماضي، ضمن جولته الآسيوية المطولة.

وبحسب صحيفة “فاينينشيال تايمز” البريطانية، فإن خالد أبو بكر قائد الشرطة الماليزية،ـ أكد نجاح الأمن الماليزي في اعتقال 7 أشخاص يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية من بينها “داعش“.

وقال إن شخصين من السبعة المحتجزين، يحملان الجنسية الماليزية والإندونيسية، كانوا يخططون لعملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة، وذلك قبل سفرهم للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.