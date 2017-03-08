عاجل .. متهوّر يدهس رجل أمن في بلجرشي عمدًا بجوار مدرسة

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

تعرّض أحد رجال الأمن بمحافظة بلجرشي، ظهر اليوم الأربعاء، لحادث دهس متعمد من أحد الشباب، نُقل على أثره إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.

ووقعت الحادثة، عند ترجّل رجل الأمن من دوريته، بعد ملاحظته تجمع عدد من المركبات، يصدر منها مخالفات بجوار إحدى المدارس، فباغته الشاب بالدهس، وصدم عددًا من المركبات، ليفر بعدها هاربًا من الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة الباحة العقيد سعد صالح طراد، في تصريح لـ “المواطن“، أنّه “أثناء تواجد دوريات الأمن بمهامها المنوطة بها لحفظ الأمن والنظام بإحدى المدارس بمحافظة بلجرشي، لاحظ تجمعًا لعدد من المركبات يصدر منهم مخالفات تتعارض مع الآداب العامة، فطلب منهم رجل الدورية الكف عن هذه التصرفات والانصراف، ليتجاوب عدد منهم، باستثناء واحد لم يمتثل لذلك، مما استدعى رجل الدورية للترجل من الدورية والذهاب إليه”.

وأبرز أنَّ “الشخص باغت رجل الأمن ودهسه، وهرب من الموقع، بعدما قام بصدم ثلاث مركبات أخرى”، مشيرًا إلى أنّه “نقل رجل الأمن للمستشفى، وقد كانت إصابته بسيطة ولله الحمد”، مؤكّدًا أنَّه “تم العثور على المركبة في وقت قياسي، ولا زالت الإجراءات مستمرة”.