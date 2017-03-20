مدير تعليم الرياض في تصريح مثير : لا يمكن تعليق الدراسة لأجل 10% مصابين بمشاكل تنفسية

المواطن - الرياض

أكد مدير تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع، أنه لا يمكن أن يتم تعليق الدراسة من أجل عدد قليل من الطلاب يعانون من مشاكل صحية وحرمان باقي الطلاب من الدراسة.

وقال خلال مداخلته في برنامج استوديو الإخبارية على قناة الإخبارية: ” لدي أكثر من مليون طالب وطالبة.. ولا يمكنني تعليق الدراسة من أجل 10% من المصابين بمشاكل تنفسية.”

وقال المانع: لا يمكنني أن أعلق الدراسة حتى تصل الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، وهذا إجراء الأمن والسلامة. معرباً عن أسفه لخبر الهلال الأحمر يباشر حالات متضررة بالمدارس.

وأضاف أن هناك عدداً من المدارس أرسلت لأولياء الأمور بالاستعجال لأخذ أبنائهم، مشيراً إلى أن ذلك من صلاحيات مدير المدرسة.

من جهته قال مساعد مدير الهلال الأحمر في الرياض للشؤون الاسعافة عبدالله الحربي أنه تمت مباشرة 4 حالات في مدارس الطلاب في الرياض متضررة من الغبار وحالة واحدة من أحدى كليات البنات.