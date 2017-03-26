مصادر “المواطن” :دراسة تحويل موظفي الصحة للتشغيل الذاتي .. والتطبيق في هذا الموعد

المواطن –عبدالعزيز العلي

كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” عن قرب موعد تحويل موظفي وزارة الصحة الباب الأول إلى وظائف الباب الثاني “التشغيل الذاتي، على أن يتم مراجعة كافة المزايا المالية التي تمنح لموظفي الوزارة العاملين على الباب الأول “الخدمة المدنية “، وتحديد الفروقات بين الرواتب عند التحويل.

وأشارت المصادر إلى أن توصية تمت بين وزارة المالية والصحة رفعت للمقام السامي بشأن تحويل كافة المستشفيات والمراكز الصحية إلى التشغيل الذاتي، وبينت الفروقات التي من المتوقع حدوثها في رواتب الموظفين أثناء تسكينهم في برنامج التشغيل الذاتي.

وأضحت المصادر أن المقام السامي وجه وزارة الصحة والخدمة المدنية على عمل دراسة مفصلة عن المتأثرين من الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية الذين سيخضعون لبرنامج التشغيل الذاتي، وسلم الرواتب الخاص به وبالتالي تفوق أجورهم ومزاياهم وقت إعادة تعيينهم ما يستحقونه بموجب سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي، وتتم الدراسة خلال 60 يومًا من التوجيه وترفع إلى المقام السامي لدراستها.

وفي شان متصل، علقت مصادر لـ “المواطن” في الوزارة أنه من المتوقع تحويل كافة الموظفين بالوزارة العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية خلال 6 اشهر من الآن مع مطلع العام المقبل على أن تستمر عملية التحويل خلال السنوات التي بعدها حتى تصل إلى كافة الموظفين بالوزارة.