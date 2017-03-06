عاجل .. مقهى المساء يكشف لـ “المواطن” تفاصيل مقطع مشجعات الكلاسيكو

المواطن _وليد الفهمي_ الرياض

أكدت الشئون القانونية بإدارة مقهى المساء بالرياض أن ما حدث في أثناء مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد التي أقيمت أمس لا يمثلها وإنما هو تصرف فردي.

وأوضح مدحت كامل المستشار القانوني للشركة في تصريح خاص لـ “المواطن“، أن الفيديو تم توثيقه من قبل أحد الزوار للمقهى بفرع العروبة .

وأكمل مدحت حديثه: اتخذنا إجراءات احترازية مستقبلًا كعدم بث مباريات بالقسم النسائي وحصر ذلك على القسم الفردي أو قسم الرجال، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية للالتزام بالآداب والهدوء . مؤكدًا في نهاية تصريحه حرص الإدارة على عدم إثارة مثل هذه التصرفات .