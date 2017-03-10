عاجل .. موعد بدء نهائي كأس ولي العهد والقنوات الناقلة

المواطن ـ محمد سلام

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، وذلك مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 20.35.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك فإن تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.

ويمكن متابعة اللقاء على قناة “mbc pro sport 1” بتعليق فارس عوض، ولمشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات، يمكن ذلك من خلال التردد 12341 ومعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعامل التصحيح 3 \4.

كما تنقل القناة الرياضية السعودية اللقاء بتعليق عامر عبدالله، ويمكن مشاهدة القناة على قمر نايل سات على تردد 12149 أفقي 27500 3/4 أما على قمر عرب سات فهي تبث على ثلاثة ترددات هي 12149 أفقي 30000 3/4 و12015 عمودي 27500 3/4 وأيضا 10924 أفقي 16999 3/4.

وهذا تردد قناة السعودية الرياضية HD1 وأيضا قناة السعودية الرياضية HD2 من خلال قمر عرب سات : 12149 أفقي 30000 5/6

وأيضا قمر نايل سات : 12284 عمودي 27500 3/4.