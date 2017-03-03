نائب الملك يوجه بتكريم مواطن ساهم في إحباط تهريب أكثر من مليون قرص إمفيتامين

المواطن - الرياض

صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي، نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف، بتكريم المواطن ،الذي تقدم ببلاغ ساهم في إحباط محاولة تهريب (٢٦٠‚٧٠٥‚١) قرص إمفيتامين.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه بناء على ما تلقته غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بمنطقة تبوك من أحد المواطنين عن اشتباهه بكيس يطفو بمنطقة بحرية، تم على الفور توجيه الدوريات البحرية والساحلية وتكثيف عمليات البحث في الموقع وباقي المواقع المحيطه به، مما نتج عنه العثور على العديد من الأكياس التي اتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتواؤها على ما مجموعه مليون و75260 قرص أمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتكريم المواطن، الذي تقدم بالبلاغ، تقديراً من سموه لحسه الأمني واستشعاره لمسؤولياته الأمنية بمبادرته بإبلاغ الجهات الأمنية مما ساهم في إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أبناءنا بالمواد المخدرة.