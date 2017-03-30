هنا أسماء المقبولين على وظائف مكافحة المخدرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية الشاغرة (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وعلى جميع المقبولين على هذه الوظائف العسكرية مراجعة لجنة القبول والتسجيل بمقرها بمبنى التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمدينة الرياض على طريق خريص (مقابل بوابة كلية الملك فهد الأمنية قبل شرطة النظيم)، وذلك في تمام الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 7 صباحاً، حسب اليوم المحدد في النتيجة، مع ضرورة اصطحاب الآتي:

1- أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها.

2- أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبه (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – شهادة الدبلوم – شهادة البكالوريوس وكافة المؤهلات) مع عدد 2 صورة مصدقة منها من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم.

3- إحضار أساس شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع وصورة منها مصدقة، مع ضرورة أن تكون الشهادات التدريبية مصادقاً عليها من الجهة المشرفة على الجهة التدريبية.

4- يجب إحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي – جندي أول).

5- أساس سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم وعدد 2 صورة منه (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

6- أساس سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوجاً وعدد 2 صورة منه.

7- عدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة.

كما وجهت مديرية مكافحة المخدرات تعليمات مهمة للمتقدمين شملت:

– طباعة الصفحة التي توضح موعد المراجعة وتقديمها مع المستندات السابقة أثناء المراجعة، مع التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ (حسب تقويم أم القرى) والمعطى للمتقدم من خلال موقع الوزارة، وفي حال عدم الالتزام بذلك أو التأخر يُلغى القبول على المتقدم وسيتم استبعاده؛ علماً بأن قبول المتقدم المبدئي لا يعني قبوله نهائياً، وكذلك سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

– الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الحذاء الرياضي مع الاهتمام بالمظهر الخارجي وحلاقة الشعر على رقم (4).

– يمنع منعاً باتاً إحضار أجهزة الهاتف الجوال أو ما يشابهها إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين (أياً كانت صلة القرابة).

– إحضار ملف علاقي أخضر توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

– تعتذر لجنة القبول بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن قبول أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحددة أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

ولمعرفة نتائج القبول، فضلاً اضغط (هنا).