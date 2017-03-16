هنا أسماء مستفيدي الاسكان والعقاري في الدفعة الثانية

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أعلنت وزارة الإسكان أسماء 17923 مستفيدا من الدفعة الثانية قبل قليل . وتضمنت المنتجات السكنية المعلنة اليوم في الدفعة الثانية 4223 فيلا جاهزة للتوزيع و6000 أرض سكنية بدون مقابل مالي و7700 تمويل سكني بدون أرباح.

وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها (4223) على عدد من المناطق، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، مكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، القصيم 524 فيلا، الجوف 521 فيلا، الشرقية 270 فيلا، الحدود الشمالية 248 فيلا، الباحة 115 فيلا.

في حين توزعت الأراضي السكنية والتي يصل مجموعها إلى (6000) قطعة أرض سكنية على منطقة عسير بعدد 3175 أرضاً، الرياض 1248 أرضاً، جازان 483 أرضاً، الشرقية 346 أرضاً، الجوف 337 أرضاً، تبوك 142 أرضاً، القصيم 98 أرضاً، الحدود الشمالية 89 أرضاً، الباحة 82 أرضاً.

كما أصدر صندوق التنمية العقارية (7700) دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.

ويمكن معرفة الأسماء من خلال الدخول على الرابطين

رابط مستفيدي الاسكان

رابط مستفيدي الصندوق العقاري

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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