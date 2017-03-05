عاجل .. هنا.. التشكيلة الرسمية| الاتحاد x الهلال

المواطن ـ محمد سلام

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء اليوم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” لمتابعة قمة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاتحاد والهلال ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

ويدخل الاتحاد صاحب الأرض للقاء وهو في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ونقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الهلال الصدارة برصيد 47 نقطة.

ويلعب الاتحاد اللقاء بالتشكيلة التالية: فواز القرني ـ عدنان فلاتة ـ أحمد عسيري ـ ياسين حمزة ـ عمر المزيعل ـ محمود كهربا ـ فهد الانصاري ـ جمال باجندوح ـ كارلوس بيلانويفا ـ فهد المولد ـ أحمد العكايشي.

فيما جاءت تشكيلة الهلال للمباراة: عبدالله المعيوف – ياسر الشهراني – أسامة هوساوي – عبدالله الحافظ – محمد البريك – نيكولاس ميلسي – عبدالله عطيف – سلمان الفرج – نواف العابد – كارلوس إدواردو – ليو بوناتيني.