عاجل.. هنا تفاصيل 6930 وظيفة صحية دعت “الخدمة المدنية” إلى التقدم لشغلها

المواطن ـ الرياض:

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، داعية المواطنين والمواطنات، الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغلها، إلى التقدم عليها، سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وأشارت إلى أنَّ هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 1-6-1438هـ.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 6930 وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، وهي موزعة على النحو التالي:

أولاً : الوظائف الصحية التي يتم التقديم عليها مباشرة بوزارة الصحة :

الفئة عدد الوظائف ملاحظة طبيب استشاري 1182 يتم التقديم عليها مباشرة في مقر وزارة الصحة بالرياض اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 13-6-1438هـ

وفق الضوابط المحددة في لائحة الوظائف الصحية والضوابط التي تضعها وزارة الصحة. طبيب نائب 738 ​ المجموع 1920 ​ ثانياً : الوظائف الصحية التي يتم التقديم عليها عن طريق نظام جدارة بوزارة الخدمة المدنية : المجموعة عدد الوظائف ​ المجموع ​ رجال نساء ​ طبيب مقيم 2029 1360 3389 صيدلي 10 3 13 أخصائي صحي 112 1439 1551 فني 18 15 33 مساعد صحي 7 17 24 المجموع 2176 2834 5010 ثالثاً : مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة : رابط التقديم على الأنترنت الجنس الفترة الزمنية للتقديم ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ من ​ إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ رجال 13-6-1438هـ ​ 14-6-1438هـ ​ ​ ​ نساء 15-6-1438هـ ​ 16-6-1438هـ ​

رابعاً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) في نظام جدارة :

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية .

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها .

على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل الوزارة أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء(.

خامساً: الفئات المستهدفة بالإعلان في نظام جدارة والشروط والضوابط العامة :

من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم “العالي” للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية .

اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة .

الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية.

الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة فقط.

)المتقدمون/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــة) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة .

سادساً : إيضاحات عــامــة للمتقدمين والمتقدمات في نظام جدارة :

هيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ( الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح .

مسئولية البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نموذج جدارة على (المتقدم/ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

على كل (متقدم/ــة) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

تاريخ إنهاء فترة الامتياز يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً من هذا الإعلان (رجال/نساء).

الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــة) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل التراكمي ، أقدمية التخرج ) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه ، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المجموعة والمسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

ستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية WWW.MCS.GOV.SA.

من يتم إعلان (أسماءهم/ن) اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن (لا يراجع/لا تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف .ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلنة هنا :

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