هنا روابط بث مباشر لمباراة السعودية وتايلاند

المواطن ـ محمد سلام



تنطلق في تمام الساعة 15.00 مباراة هامة تجمع المنتخب السعودي مع مضيفه منتخب تايلاند ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي قد فاز ذهابًا على تايلاند بهدف دون رد، أحرزه نواف العابد من ركلة جزاء، ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بالتساوي مع منتخب اليابان، ويأتي منتخب أستراليا ثالثا برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات صاحب المرتبة الرابعة، ثم العراق بـ3 نقاط، وأخيرًا تايلاند بنقطة واحدة.

وتقدم صحيفة “المواطن” روابط بث مباشر للمباراة من هنا ومن هنا