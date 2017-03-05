عاجل .. هنا شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات

المواطن – الرياض

فتحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية المتوافرة لديها على الرتب العسكرية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – ورقيب) وذلك اعتباراً من اليوم الأحد من الأحد 6/ 6، حتى الخميس 10/ 6/ 1438هـ، عبر بوابة توظيف أبشر.

واشترطت مكافحة المخدرات أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من ولِد أو نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة أن يكون حاصلاً على الشهادة العلمية المطلوبة في السنوات الدراسية من العام الدراسي 1432-1433 وما بعد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

كما اشترطت مكافحة المخدرات ألا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب وألا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية أو سبق له العمل بالخدمة العسكرية وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وستمنح له بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل رتبة و ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً وذلك حسب بطاقة الهوية الوطنية واجتياز المتقدم للفحص الطبي وألا يكون مصاباً بالصرع أو الأمراض النفسية، وأن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بمراحلها كافة، وفقاً للشروط والمعايير المحددة لدى لجنة القبول والتسجيل.

كذلك اشترطت مكافحة المخدرات ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن تكون جميع الشهادات العلمية المقدمة معترفاً بها من الجهات الرسمية (وزارة التعليم- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني …إلخ) مع ضرورة الالتزام بمعادلة جميع الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع تصديق جميع صور الشهادات التي تقدم للجنة القبول والتسجيل من قبل الجهات التي أصدرت هذه الشهادات أو من وزارة التعليم.

وقالت مكافحة المخدرات انه لن يتم قبول الصور غير المصدقة، علماً أنه لا يحق لأي متقدم المطالبة بالتعيين على رتبة أعلى من الرتبة التي سيتعين عليها لحصوله على مؤهل أعلى من متطلبات الرتبة التي تقدم عليها أو تعيينه على وظيفة خلاف الوظيفة التي تقدم عليها.

وشددت مكافحة المخدرات على أن يلتزم المتقدم بأن يعمل بعد تخرجه في أي مكان تتطلبه مصلحة العمل داخل أو خارج المملكة، ولا يحق له أو لولي أمره المطالبة بعدم التعيين في مكان أو تخصص معين أو النقل منه، وأن يتبع في حال رغبته النقل لمنطقة أخرى خلال خدمته الطرق النظامية دون التخطي لمرجعه الأساسي.

وأكدت مكافحة المخدرات أمكافحة المخدرات على المتقدمين كافة ضرورة الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الموقع، نظراً لأنه سيتم استبعاد أي طلب متكرر أو يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، كما أنه لن يدرج اسم صاحبه ضمن المفاضلة مع المتقدمين كافة على هذه الوظائف.

وأشارت مكافحة المخدرات إلى أنه سيتم الإعلان عن المقبولين مبدئياً عبر بوابة التوظيف لوزارة الداخلية وذلك حسب الاحتياج الخاص بالمديرية.