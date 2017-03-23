وفاة مواطن وإصابة آخر طعنًا في غزالة حائل

المواطن ـ شريف النشمي ـ حائل:

توفي مواطن بالعقد الثاني من العمر، وأصيب آخر، إثر تعرضهما للطعن على يد أشقاء مواطنين، بمحافظة الغزالة في منطقة حائل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنَّ “مركز شرطة محافظة الغزالة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٣/ ٦/ ١٤٣٨هـ تبلغ من المناوب بمستشفى الغزالة العام عن حضور شخصين سعوديي الجنسية، بالعقد الثاني من العمر، أحدهما متوفى، والآخر مصاب، إثر تعرضهما للطعن بسكين”.

وأشار إلى أنّه “أثناء مباشرة الإجراءات ​​قام المتسبب بالطعن وشقيقاه، سعوديي الجنسية بالعقد الثاني والثالث من العمر بتسليم أنفسهم للشرطة”.

وأكّد الشمري أنّه “تم إستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، بغية إنهاء الإجراءات النظامية”.