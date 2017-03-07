المواطن ـ أوسلو:

أبرز المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، أنَّ سلوكيات إيران هي سبب الإرهاب وعدم استقرار المنطقة، مؤكّدًا وقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني، حتى عودة الاستقرار والشرعية إلى اليمن.

ودعا عسيري، في ندوة نظمتها سفارة المملكة لدى النرويج، في بيت الأدب بالعاصمة أوسلو، إيران إلى “الإقرار والاعتراف بدعم وتدريب حزب الله اللبناني، ومحاولة استنساخ نموذج له على الحدود الجنوبية للسعودية، من خلال تشكيل ميليشيات شيعية في اليمن، وهي ميليشيات الحوثي”.

ولفت عسيري إلى أنَّ “المجتمع الدولي يدرك أنَّ حزب الله هو أحد أخطر المجموعات الإرهابية بالمنطقة، فهو يُهرّب الأسلحة والمخدرات حول العالم، بغية تمويل أنشطته في لبنان وسوريا”.